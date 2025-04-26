Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Леонид Руси
    Нужно произвести огромные транспоранты где мы в берлине... И Кукрениксов с их убойным издевательством на гитлером! А ...Никита Михалков р...
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Никита Михалков рассекретил "закрытый документ" МИД ФРГ: "Потомки гитлеровских палачей" внесли русских в чёрный список

Никита Михалков рассекретил "закрытый документ" МИД ФРГ: "Потомки гитлеровских палачей" внесли русских в чёрный список

Царьград Bulkin Sergey/Globallookpress Никита Михалков рассекретил "закрытый документ" МИД ФРГ.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Видя очевидную жесточайшую агрессивную риторику русофобии со стороны фашистских извращенцев и потомков желательно, с нашей стороны, устроить красивый праздничный салют &quot;Орешниками&quot; или &quot;Сарматами&quot; в честь 80-годовщины Победы, со всеми вытекающими последствиями, по территории фашистской Германии и другим столицам нацистской гейропы...
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10 час.
Анатолий Витушкин
В случае применения германских ракет ничто не может помешать опустить на рейхстаг пару Искандеров, что бы ощутили запах тротила, сразу многие поумнеют, не все конечно,  не всем  там дан в голову разум.
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6 час.
Леонид Руси
Нужно произвести огромные транспоранты где мы в берлине... И Кукрениксов с их убойным издевательством на гитлером! А то пиндосы победу себе присвоили... и молодёжь не в курсе кто победил.
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5 час.
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