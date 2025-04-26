Никита Михалков рассекретил "закрытый документ" МИД ФРГ: "Потомки гитлеровских палачей" внесли русских в чёрный список

Валентин Щербаков Видя очевидную жесточайшую агрессивную риторику русофобии со стороны фашистских извращенцев и потомков желательно, с нашей стороны, устроить красивый праздничный салют "Орешниками" или "Сарматами" в честь 80-годовщины Победы, со всеми вытекающими последствиями, по территории фашистской Германии и другим столицам нацистской гейропы...

Анатолий Витушкин В случае применения германских ракет ничто не может помешать опустить на рейхстаг пару Искандеров, что бы ощутили запах тротила, сразу многие поумнеют, не все конечно, не всем там дан в голову разум.