Кэтрин Норрис Трент нарушила законы России, сняв репортаж в Курской области

Журналистка из Франции Кэтрин Норрис Трент, работающая на телеканал France24, Нарушила российские законы, проникнув в Курскую область, работающая на телеканал France24, французская журналистка Кэтрин Норрис Трент.
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