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Царьград

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Кошелев рассказал, как вернуть деньги за невыполненный ремонт

Кошелев рассказал, как вернуть деньги за невыполненный ремонт

Жильцы многоквартирных домов могут требовать перерасчет за невыполненный ремонт. Первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев разъяснил механизм обращения в УК и Роспотребнадзор для защиты прав потребителей и получения компенсации.

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