Кошелев рассказал, как вернуть деньги за невыполненный ремонт

Жильцы многоквартирных домов могут требовать перерасчет за невыполненный ремонт. Первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев разъяснил механизм обращения в УК и Роспотребнадзор для защиты прав потребителей и получения компенсации.
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