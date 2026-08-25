Кошелев рассказал, как вернуть деньги за невыполненный ремонт

Жильцы многоквартирных домов могут требовать перерасчет за невыполненный ремонт. Первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев разъяснил механизм обращения в УК и Роспотребнадзор для защиты прав потребителей и получения компенсации.