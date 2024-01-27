Путин и Лукашенко открыли мемориал жертвам нацизма в Ленобласти: «Не стихает боль»

ГАТЧИНА, 27 января, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
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