Коваленко о «Локомотиве»: «Из-за летних проблем весь год пошел кувырком. Никитину нужен полноценный сезон, чтобы проявить себя»

Андрей Коваленко считает, что «Локомотив» должен дать шанс Игорю Никитину. Клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив ЦСКА со счетом 0-4.
Популярные статьи
- В Москве состоится масштабный ледовый фестиваль при участии главных звезд фигурного катания
- Хайо Зеппельт: «Оправдания со стороны Валиевой, на мой взгляд, абсолютно не заслуживают доверия. WADA не поверила словам ее адвокатов»
- «Появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство – как глоток свежего воздуха». Загитова посетила балет «Баядерка»
Свежие комментарии