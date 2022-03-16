Коваленко о «Локомотиве»: «Из-за летних проблем весь год пошел кувырком. Никитину нужен полноценный сезон, чтобы проявить себя»

Андрей Коваленко считает, что «Локомотив» должен дать шанс Игорю Никитину.  Клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив ЦСКА со счетом 0-4.

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