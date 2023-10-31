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Превью Avatar: Frontiers of Pandora, какой могла бы стать Dead Space 3, новая консоль Nintendo…

Превью Avatar: Frontiers of Pandora, какой могла бы стать Dead Space 3, новая консоль Nintendo…

Nintendo запатентовала новую портативную консоль с возможностью деления напополам; пресса опубликовала превью Avatar: Frontiers of Pandora; Digital Foundry проанализировала игры, вышедшие на Unreal Engine 5, и выяснила, так ли движок хорош; фантастический экшн-хоррор Quantum Error обзавёлся финальным трейлером; продюссер повествования трилогии Dead Space рассказал, какой бы он хотел видеть третью часть; Cities: Skylines II совместно с моддерами работают над новыми региональными .

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