Превью Avatar: Frontiers of Pandora, какой могла бы стать Dead Space 3, новая консоль Nintendo…

Nintendo запатентовала новую портативную консоль с возможностью деления напополам; пресса опубликовала превью Avatar: Frontiers of Pandora; Digital Foundry проанализировала игры, вышедшие на Unreal Engine 5, и выяснила, так ли движок хорош; фантастический экшн-хоррор Quantum Error обзавёлся финальным трейлером; продюссер повествования трилогии Dead Space рассказал, какой бы он хотел видеть третью часть; Cities: Skylines II совместно с моддерами работают над новыми региональными .
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