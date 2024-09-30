«Я чувствую вину», – сбежавшая из России Жанна Агалакова сделала неожиданное заявление 

Ха ха ха , ВИНУ она видите-ли ЧУВСТВУЕТ , пред КЕМ , пред НАЦИСТАМИ , ИСТРЕБЛЯЮЩИХ РУССКИХ в Окраине НЕ ОДИН ГОД ПОДРЯД ...???? ИУДА , да будь ты ПРОКЛЯТА и ЖИТЬ тебе на ЧУЖБИНЕ до КОНЦА СВОИХ ДНЕЙ ...!!!!

Алекс Сэм

Сегодня в ленте это уже третья или четвёртая статья про эту убегантку . Нафига столько постов-то, она кто учёный ядерщик секретный, а может быть гений аэродинамики? Уехала ну и хер с ней, люди принявшие западный уклад всё равно ничего не поймут, а простым людям от того что она пропала из телевизора не горячо и не холодно.