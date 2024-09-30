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Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    КАКАЯ СЦУККА вытянула???(( ведь ЗАБЫЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Жанна Агалакова д...
  • Леонид -
    Да сука ещё однаЖанна Агалакова д...
  • Алекс Сэм
    Сегодня в ленте это уже третья или четвёртая статья про эту убегантку . Нафига столько постов-то, она кто учёный ядер...«Я чувствую вину»...

«Я чувствую вину», – сбежавшая из России Жанна Агалакова сделала неожиданное заявление 

«Я чувствую вину», – сбежавшая из России Жанна Агалакова сделала неожиданное заявление 

Бывшая российская журналистка Жанна Агалакова, уволившаяся с Первого канала после начала СВО РФ в Украине, неожиданно заявила, что в вынужденной эмиграции не может быть счастлива.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха  , ВИНУ  она видите-ли  ЧУВСТВУЕТ , пред  КЕМ , пред  НАЦИСТАМИ ,  ИСТРЕБЛЯЮЩИХ  РУССКИХ в Окраине  НЕ ОДИН ГОД ПОДРЯД ...???? ИУДА ,  да будь ты  ПРОКЛЯТА  и  ЖИТЬ  тебе на  ЧУЖБИНЕ  до  КОНЦА СВОИХ ДНЕЙ ...!!!!
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21 час.
Алекс Сэм
Сегодня в ленте это уже третья или четвёртая статья про эту убегантку . Нафига столько постов-то, она кто учёный ядерщик секретный, а может быть гений аэродинамики? Уехала ну и хер с ней, люди принявшие западный уклад всё равно ничего не поймут, а простым людям от того что она пропала из телевизора не горячо и не холодно.
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11 час.

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