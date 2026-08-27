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«Взрывная» диарея поразила 40 процентов американских штатов

«Взрывная» диарея поразила 40 процентов американских штатов

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), масштабная вспышка кишечного заболевания, связанная с употреблением салата айсберг из центральной Мексики, распространилась уже на 20 штатов, что составляет 40% территории США .

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