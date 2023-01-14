Вертолёты Ми-171 армии Перу переходят на 6-ствольные вращающиеся пулемёты с электроприводом

В августе 2022 года войска Перу произвели массированный воздушный налёт вертолётами Ми-17-1В и Ми-171Sh-P по местам дислокации маоистов из организации Sendero Luminoso, нанеся тяжёлые потери противнику, после чего позиции неприятеля атаковал спецназ.
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