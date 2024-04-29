Роспотребнадзор рассказал орловцам о правилах окрашивания яиц к Пасхе

Один из атрибутов Пасхи у отмечающих праздник христиан — крашенные яйца. Чтобы праздник не был омрачен отравлением и иными неприятными последствиями, орловское управление Роспотребнадзора подготовило для жителей региона памятку о том, как выбирать яйца и как их правильно красить.
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