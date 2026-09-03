Турчин из «Битвы экстрасенсов» объяснил череду смертей участников шоу

Участник шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин в эксклюзивном комментарии aif.ru прокомментировал мистическую череду смертей участников проекта.
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