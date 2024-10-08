Звезды говорят: что подготовила неделя с 7 по 13 октября 2024 года для каждого знака зодиака? Ирэн ОрлонскаяНа этой неделе рекомендуется проявлять особую осторожность и не расслабляться, так как существует риск столкнуться с обманами и различными подставами.