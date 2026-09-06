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Axios: представители Госдепа и Минфина вошли в состав делегации США в Россию

Axios: представители Госдепа и Минфина вошли в состав делегации США в Россию

Представители Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Госдепартамента и министерства финансов США посетили Москву вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

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