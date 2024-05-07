Мбаппе закатил глаза после вопроса «Будешь завтра болеть за «Реал»?» после вылета из ЛЧ и покинул микст-зону

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала. – Это ваш последний матч за «ПСЖ» в ЛЧ? – В этом сезоне мы точно не сыграем тут больше.