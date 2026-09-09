Бывший проспект «Нью-Джерси» Грэм Кларк перешел во «Фрелунду». У старшего брата защитника «Лос-Анджелеса» 229 очков в 347 играх в регулярках АХЛ

Шведская « Фрелунда » и форвард Грэм Кларк подписали контракт на один сезон. 25-летний игрок (рост – 183 см, вес – 79 кг) с паспортами Канады и США был выбран « Нью-Джерси » под общим 80-м номером на драфте НХЛ-2019.