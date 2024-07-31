Белоусов поздравил военнослужащих ВС РФ с освобождением Евгеновки

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полка и 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества с освобождением села Евгеновка в ДНР.
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