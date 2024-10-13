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Родители школьников Поморья могут получить до двух миллионов рублей на реализацию своих идей

Родители школьников Поморья могут получить до двух миллионов рублей на реализацию своих идей

Общество «Знание» продолжает прием заявок на всероссийский конкурс инициатив родительских сообществДо 25 октября жители Архангельской области могут предложить свои проекты и получить поддержку на их реализацию.

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