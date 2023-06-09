Конгресс США хочет лишить Китай статуса развивающейся страны

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект, согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях, сообщает пресс-служба комитета.
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект, согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях, сообщает пресс-служба комитета.
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