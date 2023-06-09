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Конгресс США хочет лишить Китай статуса развивающейся страны

Конгресс США хочет лишить Китай статуса развивающейся страны

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект, согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях, сообщает пресс-служба комитета.

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