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Закон, порядок, государство

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Пожарно-спасательная часть по охране Государственного Русского музея отмечает 35-летие со дня образования

Пожарно-спасательная часть по охране Государственного Русского музея отмечает 35-летие со дня образования

История подразделения берет свое начало в победном 1945 году. Тогда Приказом НКВД СССР № 900/381 от 17 ноября на территории Русского музея создана пожарная часть.

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