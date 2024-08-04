Пожарно-спасательная часть по охране Государственного Русского музея отмечает 35-летие со дня образования

История подразделения берет свое начало в победном 1945 году. Тогда Приказом НКВД СССР № 900/381 от 17 ноября на территории Русского музея создана пожарная часть.
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