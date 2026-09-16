ЦБ Армении заявил об "апокалиптическом сценарии" роста цен на газ из России

Возможное повышение Россией цен на газ повлечет за собой катастрофические последствия для Армении, заявил глава Центрального банка республики Мартин Галстян, его слова приводит Sputnik Ближнее зарубежье.
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