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Царьград

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Режим беспилотной опасности ввели в 6 муниципалитетах Кубани

Режим беспилотной опасности ввели в 6 муниципалитетах Кубани

В шести муниципальных образованиях Краснодарского края введён режим беспилотной опасности. Соответствующее уведомление от РСЧС было разослано 18 сентября в 15:28.

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