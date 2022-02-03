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МИД ДНР призвал страны-гаранты отреагировать на нарушения минских соглашений

МИД ДНР призвал страны-гаранты отреагировать на нарушения минских соглашений

Полномочный представитель ДНР в контактной группе по урегулированию в Донбассе, министр иностранных дел непризнанной республики Наталья Никонорова надеется, что государства-гаранты минских договоренностей отреагируют на снабжение Киева оружием.

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