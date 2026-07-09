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Район Коптево

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Забег ко Дню семьи, любви и верности состоялся в парке «Бригантина» на севере столицы

Забег ко Дню семьи, любви и верности состоялся в парке «Бригантина» на севере столицы

Традиционный семейный забег прошел в парке «Бригантина» района Коптево 8 июля. Мероприятие, которое проводится в САО каждое лето с 2022 года, было приурочено ко Дню семьи, любви и верности и собрало более ста участников: семьи с детьми, молодежь и представителей старшего поколения.

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