Забег ко Дню семьи, любви и верности состоялся в парке «Бригантина» на севере столицы

Традиционный семейный забег прошел в парке «Бригантина» района Коптево 8 июля. Мероприятие, которое проводится в САО каждое лето с 2022 года, было приурочено ко Дню семьи, любви и верности и собрало более ста участников: семьи с детьми, молодежь и представителей старшего поколения.