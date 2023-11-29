Быстрыкин потребовал доклад из-за нападения собаки на ребенка в Забайкалье

Председатель СК России Александр Быстрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собаки на 9-летнего мальчика в Читинском районе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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