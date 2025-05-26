Público: слабость дипломатии Зеленского укрепила отношения России и США

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. По информации издания Público, неспособность Владимира Зеленского проявить эффективную дипломатическую активность стала одной из причин утраты Киевом стратегической инициативы на фронте и одновременно способствовала сближению позиций Москвы и Вашингтона.