Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: Трамп и Маск закончат конфликт на Украине

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск смогут положить конец вооруженному конфликту на Украине.
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