RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    а чему радуетесь то . в пермском крае самым распостраненным именем для новорожденых последние годы это - мухамад и ма...Пермский край зан...
  • Svetlana Kuzmina
    А почему бы Йоханну Вадефуль не поучиться у умных людей, ведь, в Германии их практически не осталось в политических к...Глава МИД ФРГ Вад...
  • Олег Поветьев
    Масло пальмовое во асех молочных продуктах в сетевых магазинах зачем вы нас травите и уничтожаете за что!?Оборот пищевой пр...

Лавров: Россия с тревогой наблюдает наращивание контингента НАТО у своих границ

Лавров: Россия с тревогой наблюдает наращивание контингента НАТО у своих границ

Россия с тревогой наблюдает наращивание натовского контингента вдоль линии соприкосновения. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх