Теплая бутылка на столе испортит весь пикник: как охладить напиток без холодильника и часов ожидания

Лето – время освежающих напитков, но что делать, если вино или сок оказались теплыми, а холодильника под рукой нет? На выручку приходят проверенные способы быстрого охлаждения, где не требуется специальное оборудование.
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