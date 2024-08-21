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Ночью в Астрахани спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки 75 человек

Ночью в Астрахани спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки 75 человек

Еще 13 местных жителей спасены.Сигнал о пожаре сотрудники астраханского МЧС получили через 8 минут после наступления полуночи: диспетчер сообщил, что в Астрахани на улице Красной Набережной горит квартира в многоэтажном жилом доме №138.

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