‼️ Министром курортов и туризма Крыма назначен Сергей Ганзий Указ Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
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‼️ Министром курортов и туризма Крыма назначен Сергей Ганзий Указ Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.