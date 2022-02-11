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Официальный представитель МИД РФ: "Англосаксам нужна война. Любой ценой"

Официальный представитель МИД РФ: "Англосаксам нужна война. Любой ценой"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления официальных лиц из правительства США о якобы подготовке России к вторжению на Украину указывают на заинтересованность самих американцев в конфликте.

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