Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления официальных лиц из правительства США о якобы подготовке России к вторжению на Украину указывают на заинтересованность самих американцев в конфликте.
Популярные статьи
- Проба ультиматумом: Украина дала России 48 часов на информирование о военной деятельности россиян
- Америка опасается, что в случае военного конфликта в Европе Россия оставит американские компании без палладия, неона и других ценных ресурсов
- Глава МИД РФ назвал президента Украины инструментом Запада, служащим для выведения России из равновесия
Свежие комментарии