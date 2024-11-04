Издание "Московский комсомолец" ещё в 2019-м году «Осточертевшие русские деревни»: Москва закрывает глаза на героизацию бандеровцев Востока У России есть все основания возмутиться насаждением в государствах Средней Азии культа «героев-мучеников 1916 года» Мемориал участникам восстания 1916 года, Киргизия.