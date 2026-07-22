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В Верхневолжье перепишут законы о чиновниках и энергосбережении

В Верхневолжье перепишут законы о чиновниках и энергосбережении

В Тверской области приведут в порядок законы о муниципальной службе и энергосбережении.  Проекты поправок направлены в профильные комитеты Законодательного Собрания, решение принял Совет областного парламента 21 июля.

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