В Верхневолжье перепишут законы о чиновниках и энергосбережении

В Тверской области приведут в порядок законы о муниципальной службе и энергосбережении. Проекты поправок направлены в профильные комитеты Законодательного Собрания, решение принял Совет областного парламента 21 июля.
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