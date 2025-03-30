СБУ против Корчевникова: заочное обвинение за поддержку СВО и визиты в Донбасс

Борис Корчевников последние новости на сегодня 19 марта 2025 года Служба безопасности Украины объявила о заочном предъявлении обвинений Борису Корчевникову — российскому телеведущему, гендиректору православного телеканала «Спас» и актёру, известному по сериалу «Кадетство» (2006–2007).
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