В США заявили об угрозе срыва принятия законопроекта о санкциях против России

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Принятие предложенного сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) находится под угрозой срыва из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.