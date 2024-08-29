Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил о наличии сведений о случаях сексуального насилия, совершенного украинскими наемниками и радикалами против гражданских жителей Курской области.
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