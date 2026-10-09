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Орловский облсовет избрал заместителей председателя

Орловский облсовет избрал заместителей председателя

Депутаты Орловского облсовета единогласно проголосовали за назначение 13 заместителей председателя регионального парламента.

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