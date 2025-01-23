Русская весна
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Русская весна

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ЕП принял резолюцию с призывом не признавать итоги выборов в Белоруссии

ЕП принял резолюцию с призывом не признавать итоги выборов в Белоруссии

Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Пошла эта гейропа в ж...
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14 час.
СЕ
Сергей Евсеенко
Геев, трансов, лесби признают, а выборы нет. Совсем кукуха поехала
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9 час.

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