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Бегунья фразой «все видели мою попу» высмеяла гид против сексуализации легкоатлеток

Бегунья фразой «все видели мою попу» высмеяла гид против сексуализации легкоатлеток

Чешская легкоатлетка Никола Бендова высмеяла рекомендации Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) и Европейского вещательного союза (EBU) для операторов, направленные против сексуализации женщин в трансляциях.

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