Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию граждан Вьетнама

Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в страну до 15 октября 2027 года граждан Вьетнама на срок до 30 дней.
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