Осенний призыв в России начнется 1 октября

1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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