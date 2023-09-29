Осенний призыв в России начнется 1 октября

1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.