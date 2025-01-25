О способности США отразить русский удар Ариэль Коэн рассказал, отвечая на вопросы украинского пропагандиста Евгения Киселёва*, который уже давно уехал в Киев из России.
Правда прорвалась в эфир на Украине. Вот почему США так опасаются конфликта с Россией
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Как мне думается (мнение мое личное, никому не навязываемые),- на предстоящих переговорах Россия-юса, это будет Второй отрезвляющий аргумент в руках В.В.Путина против амбиций Трампа. Первым же аргументом является Подвиг Русского Vоина на Zемле. Своими победами по очистке исконно русской земли от бандеровской падали, Российский Солдат освежает память трампу и его "команде" в вопросе - кто кому и как помогал в победе над гитлеровским фашизмом. Надеюсь , даже этих Двух аргументов будет достаточно для того, чтобы условия на переговорах диктовал наш Президент. Похоже "Ялта-45" повторяется?!
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45 мин.
ВС
Вадим Скоробогатов
США огут перехватить?????Они и одной не перехватят...Уж юольнго шустрые у России ракеты.
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28 мин.
Надежда
Боюсь, что вы напрасно надеетесь. Нет сегодня больше таких западных политиков, как Рузвельт и Черчилль...
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4 мин.
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