ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Как мне думается (мнение мое личное, никому не навязываемые),- на предстоящих переговорах Россия-юса, это будет Второй отрезвляющий аргумент в руках В.В.Путина против амбиций Трампа. Первым же аргументом является Подвиг Русского Vоина на Zемле. Своими победами по очистке исконно русской земли от бандеровской падали, Российский Солдат освежает память трампу и его "команде" в вопросе - кто кому и как помогал в победе над гитлеровским фашизмом. Надеюсь , даже этих Двух аргументов будет достаточно для того, чтобы условия на переговорах диктовал наш Президент. Похоже "Ялта-45" повторяется?!