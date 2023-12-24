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Суд по Буче обязательно будет

Суд по Буче обязательно будет

Вы заметили, что всё, в чём обвиняют Россию всегда максимально засекречено? Так было с расследованием по малазийскому боингу.

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Комментарии
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Дмитрий Зимнюков
Мой старший сын был под Киевом, Гостомель, ирпень, он говорит, что все это вранье. Они когда заходили, им все мозги продолжили, что бы местных не прессовать, не мародёрствовать, не насиловать, и вообще меньше общаться, ни чего не брать, в дома и то не заходить. Все строго, до уголовной ответственности.
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5 час.
Александр Батт
Суд будет над всеми врагами России.
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5 час.
РУ
Раиса Утропова
И по Северному потоку тоже нужен суд. Конечно, это США и в Буче однозначно бриты виноваты.
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4 час.

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