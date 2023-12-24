Вы заметили, что всё, в чём обвиняют Россию всегда максимально засекречено? Так было с расследованием по малазийскому боингу.
Суд по Буче обязательно будет
Комментарии
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Дмитрий Зимнюков
Мой старший сын был под Киевом, Гостомель, ирпень, он говорит, что все это вранье. Они когда заходили, им все мозги продолжили, что бы местных не прессовать, не мародёрствовать, не насиловать, и вообще меньше общаться, ни чего не брать, в дома и то не заходить. Все строго, до уголовной ответственности.
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5 час.
Александр Батт
Суд будет над всеми врагами России.
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5 час.
РУ
Раиса Утропова
И по Северному потоку тоже нужен суд. Конечно, это США и в Буче однозначно бриты виноваты.
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4 час.
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