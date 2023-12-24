Суд по Буче обязательно будет

Дмитрий Зимнюков

Мой старший сын был под Киевом, Гостомель, ирпень, он говорит, что все это вранье. Они когда заходили, им все мозги продолжили, что бы местных не прессовать, не мародёрствовать, не насиловать, и вообще меньше общаться, ни чего не брать, в дома и то не заходить. Все строго, до уголовной ответственности.