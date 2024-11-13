НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Флавио Бриаторе о нехватке мощности двигателя: «Альпин» нужно прибавлять за счет аэродинамики и лучшего понимания работы шин»

Бриаторе назвал области для работы над улучшением болида. Исполнительный советник «Альпин» отметил, что в отсутствии дефицита мощности двигателя в сравнении с конкурентами, команда способна добиваться хороших результатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх