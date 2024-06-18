В Оренбургской области сотрудник ГИБДД провел профилактическую беседу в лагере дневного пребывания «Ровесник»

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Новоорскому району Владимир Буга провёл профилактическую беседу с детьми в лагере дневного пребывания «Ровесник» в детском центре посёлка Новоорск.
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