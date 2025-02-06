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Царьград

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  • татьяна неструева
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Маск лишил Politico, The New York Times и Associated Press многомиллионных подачек со стороны властей США

Власти США больше не финансируют газеты Politico, The New York Times и агентство Associated Press. К дорогостоящим подпискам этих изданий были подключены различные министерства американского правительства.

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Комментарии
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Eduard
Все эти &quot;независимые&quot; на самрм деле продажные!
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