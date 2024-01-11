Тело каракалпакского активиста Уразбаева доставили в Актау

Об этом сегодня в социальной сети X сообщил глава диаспоры каракалпаков Казахстана Акылбек Муратов. «Тело Ниетбая Уразбаева сегодня доставили в Актау, где он проживал последние 20 лет и возглавлял областную общину каракалпаков в Казахстане.
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