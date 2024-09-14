Адвокат Шакин: у ФНС недоверие к договорам с самозанятыми, похожим на трудовые

Сотрудничество бизнеса с самозанятыми нередко вызывает подозрения у налоговых органов. Основания для этого нужно искать прежде всего в том, что такой вид индивидуальной и по сути предпринимательской деятельности стал использоваться бизнесом для снижения своей налоговой нагрузки, рассказал "Газете.
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