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Российские танки Т-14 «Армата» завершат госиспытания в 2022 году

Российские танки Т-14 «Армата» завершат госиспытания в 2022 году

Москва, 22 ноября. Госиспытания новейших российских танков Т-14 на платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году, заявил исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Александр Шестаков.

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