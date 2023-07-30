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По контрафактам: из продажи требуют изъять поддельные табак, обувь и парфюм

По контрафактам: из продажи требуют изъять поддельные табак, обувь и парфюм

Контрафактный табак, обувь и парфюм потребовали изъять из продажи. Такое обращение в Генпрокуратуру и правительство направила Общественная потребительская инициатива (ОПИ) по итогам исследования соблюдения правил маркировки этих товаров в регионах.

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